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Зеленский попросил Трампа поделиться своим видением мирного урегулирования российской войны
Зеленский попросил Трампа поделиться своим видением мирного урегулирования российской войныhttps://racurs.ua/n187459-zelenskiy-poprosil-trampa-podelitsya-svoim-videniem-mirnogo-uregulirovaniya-rossiyskoy-voyny.htmlРакурс
Україна не готова на будь-які територіальні компроміси у переговорах із росією, але закликає екс-президента США Дональда Трампа поділитись своїм баченням мирного врегулювання російської війни.
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Про це в інтерв’ю CNN розповів президент України Володимир Зеленський у відповідь на прохання прокоментувати заяви Трампа, що він «дуже добре розуміється» із президентом рф путіним і із Зеленським.
Перш за все, я не розумію, в чому деталі його ідеї, тому що якщо у нього є план, то чого боятись і для чого чекати? Якщо до виборів ще майже рік у Сполучених Штатах, то якщо у нього дійсно є гарні ідеї, він може з нами поділитись, поділитись зі світом… Ми не знаємо, хто переможе на виборах, але він каже: «Я віддаю ідею, тому що я хочу, щоб збереглось максимум життів». Тому він публічно може поділитись ідеєю зараз, щоб не гаяти час, не втрачати людей, — цитує Зеленського «Голос Америки».
Президент додав, що привітає план Трампа, якщо він дійсно полягає в тому, щоб зупинити агресію росії та вберегти життя, як забрати росіян з території України:
Якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території та віддати путіну, це не формула миру.
Екс-президент США Трамп, який знову веде боротьбу за Білий дім, у неділю в інтерв’ю телеканалу NBC в черговий раз заявив, що за 24 години зможе зупинити війну росії проти України. Він також високо оцінив компліменти путіна на свою адресу.
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