Избиение в военкомате в Самборе - ГБР выписало подозрения военным

https://racurs.ua/n187463-izbienie-v-voenkomate-v-sambore-gbr-vypisalo-podozreniya-voennym.html

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Держбюро розслідувань 20 вересня повідомило про підозру двом працівникам Самбірського військкомату. За катування і позбавлення волі двох чоловіків, які намагалися незаконно перебратись до Польщі, їм загрожує до 10 років увʼязнення.

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Раніше у Самбірському ТЦК на Львівщині затримали заступника начальника одного з відділів військкомату та водія-військовослужбовця.

ДБР встановило, що вони з 12 вересня незаконно утримували чоловіка та морили його голодом, аби змусити пройти військово-лікарську комісію.

Попередньо встановлено, що 19 вересня 2023 року водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю (відповідне відео поширювали в інтернеті).

Раніше у соцмережах з’явилося відео, на якому люди у військовій формі погрожують чоловіку в цивільному. Львівський ТЦК зазначив, що на відео «видно частину події», тому слід з’ясувати, що передувало діям військових. Призначена службова перевірка, а військовослужбовці відсторонені від своїх обов’язків до з’ясування всіх обставин.