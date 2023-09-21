Германия отреагировала на предложение Украины лишить рф права вето в Совбезе ООН

https://racurs.ua/n187490-germaniya-otreagirovala-na-predlojenie-ukrainy-lishit-rf-prava-veto-v-sovbeze-oon.html

Ракурс

У Німеччині виступили проти пропозиції Володимира Зеленського виключити рф з Радбезу ООН. Глава МЗС ФРН Анналена Бербок назвала пропозиції українського президента наївними й заявила, що не всі ініціативи Києва відповідають інтересам Німеччини та інших країн.

.

Ми не підтримуємо це, і я знову пояснювала це моїм українським співрозмовникам, — цитує Бербок німецьке видання Zeit із посиланням на ефір ток-шоу «Майшбергер» на каналі ARD.

Водночас міністр розкритикувала росію за зловживання правом вето у Радбезі ООН.

Ось чому реформи важливіші, ніж будь-коли. Але ви повинні бути реалістами, це настане не завтра, — додала глава МЗС Німеччини.

Напередодні Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН: він розкритикував установу і закликав до її реформи.

Президент попросив визнати, що організація у глухому куті щодо агресій.

Вето в руках агресора — ось те, що загнало ООН у глухий кут. Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише в кількох та яке використовується одним — росією — на шкоду всім іншим членам ООН. Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це перший необхідний крок. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, — глобальної кваліфікованої більшості — вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами, — сказав Зеленський в ООН.

Інша його пропозиція — підзвітність Ради Безпеки ООН та розширення представництва націй у Раді Безпеки. Водночас будь-яка участь будь-якої держави — члена Ради Безпеки має призупинятися на час, коли така держава в порушення Статуту ООН іде агресією проти іншої нації.

Третій крок України — застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії.

Німеччина в Радбезі

Польща проти постійного місця в Радбезі ООН для Німеччини. За словами міністра оборони Маріуша Блащака, пропозиція Зеленського є «досить дивною» і «великим розчаруванням» з точки зору Польщі.

Натомість польський міністр наполягає, що Німеччина повинна взяти на себе відповідальність за руйнування, спричинені під час Другої світової війни.