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Германия отреагировала на предложение Украины лишить рф права вето в Совбезе ООН
Германия отреагировала на предложение Украины лишить рф права вето в Совбезе ООНhttps://racurs.ua/n187490-germaniya-otreagirovala-na-predlojenie-ukrainy-lishit-rf-prava-veto-v-sovbeze-oon.htmlРакурс
У Німеччині виступили проти пропозиції Володимира Зеленського виключити рф з Радбезу ООН. Глава МЗС ФРН Анналена Бербок назвала пропозиції українського президента наївними й заявила, що не всі ініціативи Києва відповідають інтересам Німеччини та інших країн.
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Ми не підтримуємо це, і я знову пояснювала це моїм українським співрозмовникам, — цитує Бербок німецьке видання Zeit із посиланням на ефір ток-шоу «Майшбергер» на каналі ARD.
Водночас міністр розкритикувала росію за зловживання правом вето у Радбезі ООН.
Ось чому реформи важливіші, ніж будь-коли. Але ви повинні бути реалістами, це настане не завтра, — додала глава МЗС Німеччини.
Напередодні Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН: він розкритикував установу і закликав до її реформи.
Президент попросив визнати, що організація у глухому куті щодо агресій.
Вето в руках агресора — ось те, що загнало ООН у глухий кут. Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише в кількох та яке використовується одним — росією — на шкоду всім іншим членам ООН. Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це перший необхідний крок. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, — глобальної кваліфікованої більшості — вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами, — сказав Зеленський в ООН.
Інша його пропозиція — підзвітність Ради Безпеки ООН та розширення представництва націй у Раді Безпеки. Водночас будь-яка участь будь-якої держави — члена Ради Безпеки має призупинятися на час, коли така держава в порушення Статуту ООН іде агресією проти іншої нації.
Третій крок України — застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії.
Німеччина в Радбезі
Польща проти постійного місця в Радбезі ООН для Німеччини. За словами міністра оборони Маріуша Блащака, пропозиція Зеленського є «досить дивною» і «великим розчаруванням» з точки зору Польщі.
Натомість польський міністр наполягає, що Німеччина повинна взяти на себе відповідальність за руйнування, спричинені під час Другої світової війни.
Вимога воєнних репарацій, яку ми висунули Німеччині, все ще залишається в силі, — додав він.
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