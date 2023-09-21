Байден может законным способом передать Украине замороженные резервы рф — NYT — замороженные активы рф

https://racurs.ua/n187499-nyt-bayden-mojet-zakonnym-sposobom-peredat-ukraine-zamorojennye-rezervy-rf.html

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Президент США Джо Байден може у законний спосіб передати Україні заморожені резерви росії. Про це пише видання The New York Times з посиланням на думку команди юристів під керівництвом професора Ларрі Трайба.

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Юристи вказали, що очільник Білого дому може скористатися законом про надзвичайні міжнародні економічні повноваження (IEEPA) від 1977 року.

IEEPA прямо заявляє, що президент може розслідувати, блокувати, регулювати, спрямовувати та примушувати, анулювати, запобігати чи забороняти передачу власності. Ці повноваження стосуються передачі «будь-яких прав чи повноважень» щодо власності, в якій зацікавлена іноземна держава і яка перебуває під юрисдикцією США, — йдеться у звіті експертів.

Закон IEEPA вже використовувався раніше. Наприклад, тодішній президент Джордж Буш-молодший заморозив активи Іраку на території США після вторгнення до Кувейту та передав їх створеній ООН комісії для жертв агресії Саддама Хусейна.