В Раде рассказали, когда откроют реестр е-деклараций

Реєстр електронних декларацій відкриють через два місяці після того, як закон набере чинності.

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Про це повідомила Анастасія Радіна, народна депутатка від фракції «Слуга народу», голова Комітету Ради з питань антикорупційної політики.

У НАЗК є два місяці на те, щоб закрити доступ до декларацій спеціальних категорій суб'єктів — військових, полонених, тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або працюють на території ведення бойових дій. Решта декларацій, зокрема депутатів, топчиновників, будуть відкриті. Держава в повному обсязі відновлює механізм контролю за статками чиновників, — цитує голова Комітету антикорупційної політики ТГ-канал Верховної Ради.

У НАЗК є два місяці на те, щоб закрити доступ до декларацій спеціальних категорій суб'єктів, а решту декларацій, зокрема, депутатів, топчиновників, відкрити в тому обсязі, в якому вони були відкриті до повномасштабної війни.

Далі ми побачимо весь масив декларацій, які є в реєстрі, за всі роки й усіх осіб, які зобов’язані подавати декларації, крім особливих категорій. Усі зобов’язані подати декларації до 31 січня 2024 року за попередні роки й до 31 березня 2024-го за цей рік, — пояснила Радіна.

Нагадаємо, що Верховна Рада 20 вересня відновив е-декларування з негайним відкриттям публічного доступу до декларацій.

Парламент прийняв Закон про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану (№ 9534) з урахуванням пропозицій президента України.

Зміни передбачають відкриття декларацій одразу.

Суб'єкти декларування, які виконують завдання в інтересах національної безпеки чи перебувають на територіях, постраждалих від військової агресії рф проти України, подають декларацію протягом 90 днів із дня визначених Законом подій.

Хто не подавав декларацію у 2022−2023 роках, мають зробити це у 90-денний термін із дня набрання чинності цього Закону.

Нардепи додали пункти щодо відповідальності за неподання декларації або некоректне виконання вимог. Зокрема, така особа підлягатиме звільненню з займаної посади протягом трьох робочих днів з дати виявлення порушення.