США просят Польшу объяснить скандальное заявление по Украине - Bloomberg

https://racurs.ua/n187555-ssha-prosyat-polshu-obyasnit-skandalnoe-zayavlenie-po-ukraine-bloomberg.html

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США звернулися до Польщі за роз’ясненнями після заяви прем'єра Матеуша Моравецького про те, що його Варшава наразі не передає Збройним силам України військової допомоги, «бо переозброюється сама».

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Про це пише видання Bloomberg з посиланням на високопосадовця оборонного сектора США.

Американський чиновник на умовах анонімності зазначив, що Польща, як і раніше, віддана підтримці України, але її позиція незрозуміла. Він додав, що розбіжності між Києвом і Варшавою наразі не призвели до розколу єдності коаліції.

Дипломатичне джерело в Європі розповіло Bloomberg, що польські дипломати приватно запевнили іноземних колег у подальшій військовій підтримці України з боку Польщі, навіть якщо і в менших масштабах.

Нагадаємо, днями польський прем'єр заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву своєї військової допомоги. Заява пролунала на тлі напруженості у відносинах Польщі та України, пов’язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію.

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що слова Моравецького були неправильно витлумачені.