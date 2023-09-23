Британия больше года вела тайные переговоры с рф - Sky News

https://racurs.ua/n187569-britaniya-bolshe-goda-vela-taynye-peregovory-s-rf-sky-news.html

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Офіційні особи Великої Британії впродовж останніх 18-ти місяців на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну час від часу проводять у Відні та Нью-Йорку непублічні дипломатичні зустрічі з представниками країни-агресора росії.

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Про це пише Sky News.

Подібні переговори переважно стосуються глобальних безпекових питань, як от дефіцит зерна чи ядерна безпека.

Разом з тим, Лондон не веде активних мирних переговорів, спрямованих на дипломатичне вирішення війна рф проти України, підтвердив топ-дипломат Британії, який брав участь у деяких із цих розмов.

Ми підтримуємо контакт і вважаємо вкрай важливим підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні. Ми в жодному разі не ділимо частини країни чи не укладаємо мирних угод від будь-кого, але життєво важливо тримати цю лінію контакту відкритою, — вказало джерело.

Речник Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) повідомив, що зустрічі з російськими офіційними особами справді відбувалися, але лише тоді, коли вони вважалися «абсолютно необхідними».