В МИДе Украины отреагировали на обвинения в намерениях свергнуть правительство Польши

Олег Николенко, фото: МИД

https://racurs.ua/n187640-v-mide-ukrainy-otreagirovali-na-obvineniya-v-namereniyah-svergnut-pravitelstvo-polshi.html

Ракурс

Речника МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук прокоментував інформацію, про нібито наміри української влади посприяти поваленню чинного уряду Польщі.

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У польських ЗМІ почали циркулювати коментарі кореспондентки польського телебачення ТVP в Брюсселі про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Україні швидкий вступ до ЄС в обмін на «повалення» нинішнього уряду Польщі, — зазначив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що вказана інформація не відповідає дійсності.

Категорично відкидаємо такі інсинуації. Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має, — наголосив Ніколенко.

Ба більше, Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого шляху до членства в ЄС і НАТО. Також глибоко вдячні полякам, які проявляють солідарність із українцями, — додав він.

Як приклад прояву вдячності з боку України, Ніколенко навів нещодавнє вручення президентом України Володимиром Зеленським державних нагород громадянам Польщі:

журналістці Б’янці Залевській (нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня);

медику-волонтеру Даміану Дуді (нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня).

Ці нагороди Зеленський вручив у Любліні 23 вересня, повертаючись після робочого візиту до Канади.