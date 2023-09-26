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"Шахеды" попали в портовую инфраструктуру Измаильского района
«Шахеды» попали в портовую инфраструктуру Измаильского района (ФОТО)https://racurs.ua/n187645-shahedy-popali-v-portovuu-infrastrukturu-izmailskogo-rayona-foto.htmlРакурс
Вибухи минулої ночі пролунали в Ізмаїльському районі Одеської області. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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З його слів, впродовж двох годин російські терористи атакували регіон ударними безпілотниками.
Уночі в Ізмаїльському районі відбулись влучання дронами у припортову інфраструктуру, — написав Кіпер.
Вночі більшість баражуючих боєприпасів окупаційної армії росії вдалося збити. Проте в Ізмаїльському районі постраждали двоє водіїв вантажівок.
Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі, — повідомив Кіпер.
Нагадаємо, армія рф спрямувала на Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську та Одеську області групи ударних безпілотників типу «Шахед». Відомо, що паромна переправа Орлівка-Ісакча між Україною та Румунією зазнала обстрілу.
Вранці, близько 6.27 ворог здійснив ракетний удар по Кривому Рогу.
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