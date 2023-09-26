В 2022-м году в Польше упала украинская ракета — следствие

https://racurs.ua/n187655-v-2022-m-godu-v-polshe-upala-ukrainskaya-raketa-sledstvie.html

Ракурс

Слідчі у Польщі дійшли висновку, що ракета, яка торік восени впала у прикордонному Пшеводуві під час масовано атаки рф, ймовірно, була українською і не могла бути випущена з росії.

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Про це пише видання Rzeczpospolita з посиланням на джерела.

Спікер польської прокуратури підтвердив інформацію про отримання висновку щодо цього інциденту, проте його зміст не розголошується через конфіденційний характер. Він додав, що відомство звернулося до України за юридичною допомогою і очікують відповідь.

За даними Rzeczpospolita, висновок слідчих нібито підготовлено на основі безлічі джерел та засекречених даних національних служб. Наразі офіційно Варшава і Київ не розкривали деталей розслідування.

Ймовірно, йдеться про зенітну ракету С-300 серії 5-В-55 (російського виробництва). Прокуратура нібито знає, з якого місця сил ППО України вона була запущена.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року внаслідок падіння ракети у Польщі загинуло двоє людей. Про це стало відомо після масованої ракетної атаки рф по Україні. Ракету, ймовірно, випустила система ППО України, проте вона не самознищилася.