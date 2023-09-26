Адвокат и волонтер Артур Емельянов: Следственные действия по мне являются профанацией, которая базируется на клевете мошенников

https://racurs.ua/n187672-advokat-i-volonter-artur-emelyanov-sledstvennye-deystviya-po-mne-yavlyautsya-profanaciey.html

Ракурс

Адвокат та волонтер Артур Ємельянов оприлюднив заяву щодо слідчих дій щодо нього.

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Це профанація, яка базується на наклепі шахраїв, — вважає Ємельянов.

Обшуки Держбюро розслідувань адвокат назвав «формальністю, яка базується на звинуваченнях, що не мають реальних підстав».

Нова «приправа» абсурдних звинувачень на мою адресу (у кримінальному провадженні, де я визнаний потерпілою особою (!!!) у 2018 році) не додасть смаку давно протухлій «політичній страві» проти мене. Зазначу, що про мою патріотичну позицію українця свідчать сотні часів волонтерських поїздок на схід України із сотнями тонн гуманітарних та оборонних вантажів, — повідомив Ємельянов на своїх сторінках у Фейсбук.

Адвокат-волонтер тривалий час разом з партнерами возить на фронт дрони, авто, амуніцію, старлінки, штучну кров, медичні препарати.

Спроби деяких так званих «активістів» створити перешкоди, аби потім запропонувати їх, так би мовити, «порішати» він вважає відволікаючим чинником.

На це не маю ані часу, ані бажання особисто реагувати. Готуюсь до нової гуманітарної місії на фронт.

Ємельянов оголосив, що готовий пройти всю юридичну процедуру за підтримки своїх адвокатів.