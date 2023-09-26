Суд снизил залог экс-председателю Верховного суда Князеву на 10 млн грн

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Ракурс

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою суддю Верховного суду Всеволода Князєва, але зменшила йому альтернативу у вигляді застави з 55 до 45 млн грн.

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Апеляційна палата ВАКС 26 вересня переглянула рішення суду першої інстанції щодо продовження запобіжного заходу Князєву.

Захист просив замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. На засіданні підозрюваний Князєв говорив, що не збирається переховуватися від правосуддя і готовий відбувати покарання, якщо суд визнає його винним, повідомляють у ЦПК.

Також колишній голова Верховного суду скаржився на те, що все майно і всі рахунки його та його близьких родичів заарештовані. Ніби то через це він немає коштів навіть на те, щоб оплатити платну послугу у СІЗО — доступ до Інтернету.

А через відсутність доступу до мережі він, нібито, не має можливості належно готуватися до суду. Саме через арешт майна він не має можливості внести заставу. За нього нібито теж ніхто не планує вносити заставу, тому Князєв назвав тримання під вартою фактично безальтернативним запобіжним заходом.

Заслухавши доводи сторін, колегія під головуванням судді Семенникова вирішила лишити Князєва під вартою, але зменшила розмір застави із 55 млн до 45 млн грн.

Історія справи Князєва

Екс-голові ВСУ не вперше зменшують розмір застави. Так, до рішення ВАКС від 5 вересня вона була 75 млн, а в травні — 107 мільйонів 360 тисяч грн.

Прокурори ж тоді просили, щоб сума застави Князєву була в розмірі понад 150 мільйонів 35 тисяч гривень. За словами прокурора, ексглава ВС має достатньо коштів, щоб безбідно проживати за межами України, адже його лише офіційні статки за 2017−2022 роки становлять понад 30 мільйонів гривень, а його дружини — близько 2 мільйонів гривень.

Проте Князєв із цим не погодився: запевняв, що він за цей час заробив лише близько 17−19 мільйонів гривень, та й із цієї суми частину вже витратив. А частину коштів обвинувачення приписало компанії, до якої він не має стосунку ще з тих часів, коли не був головою ВС.

«Ракурс» писав, що у травні САП та НАБУ повідомили про викриття «масштабної корупції» у Верховному суді. Правоохоронці оголосили голові ВС Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату підозри в отриманні хабаря.

Адвокатське об'єднання, яке фігурує в справі, називають посередником між керівництвом суду й людьми, які хотіли «вирішити питання» в суді. Так, слідчі зафіксували низку контактів одного з власників об'єднання із власником фінгрупи «Фінанси та кредит» (співголовою цієї групи називають Костянтина Жеваго).

Велика палата ВС розглядала справу щодо права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Ferrexpo. Своїм рішенням 19 квітня орган залишив зазначені акції пов’язаним із Жеваго компаніям. Сам бізнесмен заперечив, що він причетний до хабаря голові чи суддям Верховного суду.

15 травня правоохоронці зафіксували «на гарячому» передання другої частини хабаря, тоді ж і затримали Князєва й адвоката. А втім, у САП казали, що гроші знайшли ще в деяких інших суддів Великої Палати Верховного суду України.

Пленум ВС Князєву висловив недовіру та достроково припинив його повноваження як очільника суду. А Вища рада правосуддя дала згоду на тримання його під вартою.