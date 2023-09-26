россия "агитирует зерном" в ООН за свое возвращение в Совет по правам человека - BBC

https://racurs.ua/n187677-rossiya-agitiruet-zernom-v-oon-za-svoe-vozvraschenie-v-sovet-po-pravam-cheloveka-bbc.html

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росія намагається повернутись до Ради з прав людини при ООН. Її членство в цьому органі було припинено у квітні минулого року після того, як російські війська вдерлися в Україну.

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Події подальших місяців показали, що цей захід був цілком виправданим: буквально минулого тижня в Раді з прав презентували чергову доповідь, в якій фігурували свідчення воєнних злочинів, у тому числі тортур, зґвалтувань та нападів на громадянське населення з боку російських окупантів.

Повернутися до Ради росія зможе, якщо 10 жовтня виграє голосування за одне з двох місць, відведених представникам Центральної та Східної Європи (загалом у Раді 47 членів, які обираються на три роки).

росія поширює серед держав-членів ООН позиційний документ із закликом підтримати її обрання до складу Ради з прав людини, звідки її вигнали у квітні 2022 року через повномасштабне вторгнення в Україну.

Дипломати ООН, із якими поспілкувалось BBC, кажуть, що росія веде «агресивну кампанію», пропонуючи малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. Тому вони не виключають, що рф справді може повернутись до складу Ради.

Спостерігачі називають це важливим тестом, який покаже силу міжнародного авторитету Москви через півтора року після початку нею повномасштабної війни проти України: голосуватимуть усі 193 держави, які входять до Генасамблеї ООН.

Дипломати, з якими поспілкувалася Бі-бі-сі, кажуть, що Москва прагне заручитися підтримкою небагатих країн пропонує їм продовольство та зброю, тому зовсім не факт, що інші претенденти на місце в Раді — Албанія та Болгарія — зможуть обійти росію.

У матеріалах із викладом своєї позиції, які росія поширює серед членів ООН, Москва обіцяє докласти зусиль до того, щоб не допустити перетворення Ради з прав людини на інструмент, який обслуговує політичну волю однієї групи країн (очевидно, маючи у вигляді держави Заходу).