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США заморозили для восстановления Украины 8 млрд долл. российских суверенных активов
США заморозили для восстановления Украины 8 млрд долл. российских суверенных активовhttps://racurs.ua/n187719-ssha-zamorozili-dlya-vosstanovleniya-ukrainy-8-mlrd-doll-rossiyskih-suverennyh-aktivov.htmlРакурс
Сполучені Штати Америки заморозили російські суверенні активи на суму 8 мільярдів доларів, більша частина з яких знаходиться в Євросоюзі та Японії. Вашингтон уже працює над передачею їх Києву.
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Там вважають, що заморожені активи рф повинні бути використані для післявоєнного відновлення України.
Про це заявила для Financial Times новопризначена спецпредставниця президента Джо Байдена з відновлення економіки України Пенні Пріцкер.
Юридичні команди проводять роботу, щоб зрозуміти, що можна робити з російськими активами.
По суті, якби я сказала не з юридичної точки зору, а з етичної і моральної, то враховуючи руйнування, які росіяни заподіяли Україні, ви знаєте, вони повинні внести свій внесок у відновлення України. З юридичної точки зору питання про те, як це зробити, перебуває в стадії розробки, — зазначила спецпредставниця президента з відновлення економіки України.
Вона вважає, що відновлення України після війни з росією слід розпочати зараз, попри те, що бойові дії тривають.
Потенціал України — надзвичайний. Вона має величезні можливості в сільському господарстві, енергетиці, металургії та гірничодобувній промисловості, критично важливих мінералах і в низці різних секторів. Але для того, щоб реалізувати цей потенціал, потрібно виконати попередню роботу, яка може успішно проходити вже зараз, і український уряд готовий прийняти цей виклик, — сказала Пріцкер.
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