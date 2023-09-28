США заморозили для відновлення України 8 млрд дол російських суверенних активів

https://racurs.ua/ua/n187719-ssha-zamorozyly-dlya-vidnovlennya-ukrayiny-8-mlrd-dol-rosiyskyh-suverennyh-aktyviv.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки заморозили російські суверенні активи на суму 8 мільярдів доларів, більша частина з яких знаходиться в Євросоюзі та Японії. Вашингтон уже працює над передачею їх Києву.

.

Там вважають, що заморожені активи рф повинні бути використані для післявоєнного відновлення України.

Про це заявила для Financial Times новопризначена спецпредставниця президента Джо Байдена з відновлення економіки України Пенні Пріцкер.

Юридичні команди проводять роботу, щоб зрозуміти, що можна робити з російськими активами.

По суті, якби я сказала не з юридичної точки зору, а з етичної і моральної, то враховуючи руйнування, які росіяни заподіяли Україні, ви знаєте, вони повинні внести свій внесок у відновлення України. З юридичної точки зору питання про те, як це зробити, перебуває в стадії розробки, — зазначила спецпредставниця президента з відновлення економіки України.