Заявления о «неблагодарности» украинцев в Варшаве могут иметь негативные последствия для безопасности Европы — Кулеба

https://racurs.ua/n187726-zayavleniya-o-neblagodarnosti-ukraincev-v-varshave-mogut-imet-negativnye-posledstviya-dlya.html

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав «неправдивим наративом» заяви про те, що Україна нібито «невдячна» Польщі за допомогу. За його словами, заяви про «невдячність» українців Варшаві можуть мати «надзвичайно негативні наслідки» для безпеки України, Польщі та Європи.

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Він зазначив, що вважає «стратегічною загрозою» не проблему із зерном, а «відверту неправду про невдячність українців».

Україна дуже щиро і глибоко вдячна Польщі. Ми про це говорили 100 разів і ще скажемо. Але те, що у голови поляків закладають наратив про невдячність України та українців, насправді може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки, — сказав дипломат у розмові з «Інтерфакс-Україна».

Кулеба наголосив, що йдеться про глобальну безпеку, а не лише відносини між українцями та поляками.