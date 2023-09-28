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Заявления о «неблагодарности» украинцев в Варшаве могут иметь негативные последствия для безопасности Европы — Кулеба
Заявления о «неблагодарности» украинцев в Варшаве могут иметь негативные последствия для безопасности Европы — Кулебаhttps://racurs.ua/n187726-zayavleniya-o-neblagodarnosti-ukraincev-v-varshave-mogut-imet-negativnye-posledstviya-dlya.htmlРакурс
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав «неправдивим наративом» заяви про те, що Україна нібито «невдячна» Польщі за допомогу. За його словами, заяви про «невдячність» українців Варшаві можуть мати «надзвичайно негативні наслідки» для безпеки України, Польщі та Європи.
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Він зазначив, що вважає «стратегічною загрозою» не проблему із зерном, а «відверту неправду про невдячність українців».
Україна дуже щиро і глибоко вдячна Польщі. Ми про це говорили 100 разів і ще скажемо. Але те, що у голови поляків закладають наратив про невдячність України та українців, насправді може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки, — сказав дипломат у розмові з «Інтерфакс-Україна».
Кулеба наголосив, що йдеться про глобальну безпеку, а не лише відносини між українцями та поляками.
Він також вважає, що ані Україні, ані Польщі не потрібна «зернова війна». Кулеба зазначив, що на прикладі відносин із Болгарією та Румунією Україна продемонструвала, що «невирішуваних проблем немає".
Нагадаю, що на початку кризи навесні цього року було п’ять країн, які запроваджували обмеження. Тепер Болгарія і Румунія знайшли рішення, а інші три країни не знайшли. Причина того, чому не знайшли, очевидно, не тому, що рішень немає. Є якісь інші причини, чому ці рішення не знаходяться, — додав Кулеба.
За його словами, зернову проблему можна вирішити, «було б бажання її вирішувати».
У нас таке бажання є, — наголосив глава МЗС.
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