«Существа, которых хочется душить»: на Арестовича написали заявление из-за высказываний о женщинах

https://racurs.ua/n187735-suschestva-kotoryh-hochetsya-dushit-na-arestovicha-napisali-zayavlenie-iz-za-vyskazyvaniy.html

Ракурс

Парламентар від «Голосу» Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів на колишнього радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, котрий на своїх закритих «психологічних семінарах» називав жінок «істотами», яких «хочеться душити».

.

Про це Совсун повідомила на власній Фейсбук-сторінці.

На своїх закритих «психологічних семінарах» Арестович казав також, що жінки «повинні дивитися на чоловіка як на ідола» і що вони «неврівноважені», з якими суперечку можна розв’язати матеріально.

Перед тим журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк придбали участь у двох онлайн-семінарах Арестовича. Вони опублікували вирізки з висловлюваннями Арестовича на цих заняттях на своєму Youtube-каналі «Палає".

На цих відео чути, як колишній радник Андрія Єрмака називає жінок «істотами», яких «хочеться душити». Він зазначив, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність, але, попри це, є «задоволення, яке можна отримати».