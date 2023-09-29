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В Англии подросток срубил 300-летний клен – дерево Робин Гуда
В Англии подросток срубил 300-летний клен — дерево Робин Гудаhttps://racurs.ua/n187764-v-anglii-podrostok-srubil-300-letniy-klen-derevo-robin-guda.htmlРакурс
На півночі Англії поліція заарештувала 16-річного підлітка за підозрою у знищенні трьохсотрічного клена, який називали деревом Робін Гуда.
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За даними поліції, зараз підліток перебуває під вартою та допомагає офіцерам у розслідуванні. Поліція підозрює, що це був умисний акт вандалізму. Поліцейські, як і доглядачі парку, що прибули до зрубаного клену, вважають, що «дерево майстерно зрізала бензопилою людина, яка знала, що робить».
Стародавній клен ріс у містечку Сікамор-Геп і став відомим після виходу 1991 року фільму «Робін Гуд: Принц злодіїв» із Кевіном Костнером та Аланом Рікманом у головних ролях. Костнер зіграв Робін Гуда, а Алан Рікман — шерифа з Ноттінгема.
Представник поліції Кевін Уорінг назвав занапащене дерево «всесвітньо відомою пам’яткою». За його словами, ця втрата відгукнулася «горем і гнівом» у серцях багатьох людей. Місцева мешканка сказала, що це схоже на «крадіжку радості».
Величезний білий клен (явір) кілька століть зростав у невеликій лощині «Сікамор-Геп» (дослівно назва перекладається як «лощина сікамори» — так в Англії називають білі клени). Лощина перетинає пам’ятник римського періоду історія Британських островів — Вал, чи стіну Адріана.
Біля дерева залишали пам’ятні камінці з написами, розвіювали прах дорогих людей, робили пропозиції та влаштовували сімейні пікніки. За словами мера, який управляє трьома округами на північ від річки Тайн, Джеймса Дріскола, «воно було частиною нашої колективної душі».
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