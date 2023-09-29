Новые друзья россии – вождь Южного Судана не справился с гарнитурой на встрече с путиным

https://racurs.ua/n187766-novye-druzya-rossii-vojd-ujnogo-sudana-ne-spravilsya-s-garnituroy-na-vstreche-s-putinym-video.html

Ракурс

Нові часи — нові союзники в росії. Президент Південного Судану Салва Киїр приїхав до Москви, щоб обговорити зокрема скасування ембарго на постачання зброї.

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28 вересня путін провів офіційну зустріч з Киїром, під час якої останній не міг зрозуміти, як користуватися навушником синхронного перекладу.

Раніше цей фриканський президент став відомим на весь світ минулого року, коли у мережі з’явилося відео, де той «намочив штани» під час «святкування» відкриття нової дороги. Киїр відтоді не навіть капелюха не змінив і приїхав у ньому ж до путіна.