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Новые друзья россии – вождь Южного Судана не справился с гарнитурой на встрече с путиным

Новые друзья россии — вождь Южного Судана не справился с гарнитурой на встрече с путиным (ВИДЕО)

29 сен 2023, 13:02
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Нові часи — нові союзники в росії. Президент Південного Судану Салва Киїр приїхав до Москви, щоб обговорити зокрема скасування ембарго на постачання зброї.


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28 вересня путін провів офіційну зустріч з Киїром, під час якої останній не міг зрозуміти, як користуватися навушником синхронного перекладу.

Раніше цей фриканський президент став відомим на весь світ минулого року, коли у мережі з’явилося відео, де той «намочив штани» під час «святкування» відкриття нової дороги. Киїр відтоді не навіть капелюха не змінив і приїхав у ньому ж до путіна.

Источник: Ракурс


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