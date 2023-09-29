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Ракурс
Нові друзі росії - вождь Південного Судану не впорався з гарнітурою на зустрічі з путіним

Нові друзі росії — вождь Південного Судану не впорався з гарнітурою на зустрічі з путіним

29 вер 2023, 13:02
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Нові часи — нові союзники в росії. Президент Південного Судану Салва Киїр приїхав до Москви, щоб обговорити зокрема скасування ембарго на постачання зброї.


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28 вересня путін провів офіційну зустріч з Киїром, під час якої останній не міг зрозуміти, як користуватися навушником синхронного перекладу.

Раніше цей фриканський президент став відомим на весь світ минулого року, коли у мережі з’явилося відео, де той «намочив штани» під час «святкування» відкриття нової дороги. Киїр відтоді не навіть капелюха не змінив і приїхав у ньому ж до путіна.

Джерело: Ракурс


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