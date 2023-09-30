ФСБ хочет расширить возможности для слежения за пользователями интернета. Фото:

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Ракурс

Тотальне стеження за користувачами російського інтернету хоче влаштувати російська ФСБ.

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Федеральна служба безпеки має намір розширити власні можливості для стеження за інтернет-користувачами. Спецслужба країни-агресора, ймовірно, підтримає поправки до законопроекту Державної думи рф, які розширять її інструменти цифрового авторитаризму для стеження за користувачами російського інтернету, банківських і телекомунікаційних компаній. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку фахівців, зусилля російської спецслужби щодо отримання контролю над базами даних великих компаній, ймовірно, є частиною спроби посилити заходи стеження за населенням росії й окупованої України. Також завдяки доступу до даних ФСБ хоче маскувати свої операції.

В ISW вважають, що потенційний новий доступ ФСБ до баз даних приватних компаній може вплинути на інформаційну безпеку в інших країнах, які користуються послугами Російської асоціації відкритих даних. Бо ще в серпні російська влада намагалася змусити «Яндекс» надавати ФСБ дані міжнародних користувачів.

Нагадаємо, в самопроголошеній ДНР російська влада запровадила військову цензуру за поштовими відправленнями та повідомленнями, що передаються за допомогою телекомунікаційних систем, а також контроль за телефонними переговорами.