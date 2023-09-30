Боевой робот "Лють" прошел полевые испытания

https://racurs.ua/n187817-boevoy-robot-lut-proshel-polevye-ispytaniya.html

Ракурс

Українська влада показала розробку бойового робота «Лють». Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що наразі відбувається його тестування.

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Машина «Лють» успішно пройшла польові випробування, — написав Федоров написав у Telegram.

Робот озброєний танковим кулеметом, має оглядову камеру 360° та броню, яка захищає від стрілецької зброї й уламків. Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно та виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції.

Розробники працюють над удосконаленням машини та готується до масштабування виробництва.

Федоров повідомляв, що Мінцифра спільно з платформою для військових технологій Brave1 протестували у польових умовах 25 українських розробок, серед яких — роботи-камікадзе та дистанційні турелі. Невдовзі вони допомагатимуть на передовій українській армії.

Влада у квітні 2023 року запустила платформу Brave1 для розробників військових технологій. Це єдина платформа для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.