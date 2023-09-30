Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Боевой робот "Лють" прошел полевые испытания

Боевой робот «Лють» прошел полевые испытания

30 сен 2023, 21:27
999

Українська влада показала розробку бойового робота «Лють». Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що наразі відбувається його тестування.


.

Машина «Лють» успішно пройшла польові випробування, — написав Федоров написав у Telegram.

Робот озброєний танковим кулеметом, має оглядову камеру 360° та броню, яка захищає від стрілецької зброї й уламків. Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно та виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції.

Українська влада показала розробку бойового робота "Лють"

Розробники працюють над удосконаленням машини та готується до масштабування виробництва.

Федоров повідомляв, що Мінцифра спільно з платформою для військових технологій Brave1 протестували у польових умовах 25 українських розробок, серед яких — роботи-камікадзе та дистанційні турелі. Невдовзі вони допомагатимуть на передовій українській армії.

Влада у квітні 2023 року запустила платформу Brave1 для розробників військових технологій. Це єдина платформа для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров