Илон Маск опубликовал циничный мем об Украине, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n187850-ilon-mask-opublikoval-mem-s-zelenskim-vysmeivauschiy-pomosch-ukraine.html

Ракурс

Ілон Маск, відомий американський бізнесмен, на своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Твіттер) опублікував мем, який висміює Володимира Зеленського та допомогу Україні.

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Коли минуло п’ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів, — вказано у підписі до опублікованого Маском фотоколажу.

Опублікований Маском колаж є варіацією популярного у соцмережах мему, на якому фото напруженого юнака супроводжується підписом на тему «коли вже п’ять хвилин» чогось не робиш.

Варто зазначити, що цей пост Маска був неоднозначно сприйнятий користувачами соцмережі. Були ті, хто його підтримали, проте багато користувачів розкритикували такий «жарт». Зокрема, одним із найпопулярніших коментарів став фотоколаж із «товаришем Маском» у радянській військовій формі.