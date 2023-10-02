Зеленский назвал слишком длинной паузу после 11-го пакета санкций ЕС против россии

https://racurs.ua/n187865-zelenskiy-nazval-slishkom-dlinnoy-pauzu-posle-11-go-paketa-sankciy-es-protiv-rossii.html

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що пауза після 11-го пакету санкцій ЄС проти рф затягнулася.

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Наразі необхідні санкції проти російської атомної галузі — і за те, що росія робить на Запорізькій атомній станції, і як безпечний крок проти використання сумнівних російських атомних технологій, сумнівних і з точки зору безпеки, і з політичної точки зору, — заявив президент України 2 жовтня на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Києві.

Крім того, наголосив Зеленський, «необхідне й продовження санкційного тиску на інші сектори економіки держави-терориста, а також розширення санкцій проти Ірану в чутливих для нього галузях, зокрема імпорту обладнання та хімікатів».

Санкційного тиску на рф замало. Це видно насамперед зі зростання кількості ударних дронів і авіаударів російських терористів. Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких схем обходу санкцій, — сказав глава держави.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що пауза після 11-го пакету санкцій ЄС проти рф затягнулася.

Наразі необхідні санкції проти російської атомної галузі — і за те, що росія робить на Запорізькій атомній станції, і як безпечний крок проти використання сумнівних російських атомних технологій, сумнівних і з точки зору безпеки, і з політичної точки зору, — заявив президент України 2 жовтня на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Києві.

Крім того, наголосив Зеленський, «необхідне й продовження санкційного тиску на інші сектори економіки держави-терориста, а також розширення санкцій проти Ірану в чутливих для нього галузях, зокрема імпорту обладнання та хімікатів».

Санкційного тиску на рф замало. Це видно насамперед зі зростання кількості ударних дронів і авіаударів російських терористів. Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких схем обходу санкцій, — сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що відсутність нових санкцій дозволяє росії виграти час і збільшити ресурси для війни. За словами президента, тільки за вересень росія запустила по Україні 246 ракет різних типів, 746 безпілотників, з яких 538 — дрони-камікадзе Shahed, і 1 159 керованих авіабомб. Більшість цілей були цивільними.