Варшава прокомментировала отсутствие своего министра на встрече дипломатов ЕС в Киеве

https://racurs.ua/n187880-varshava-prokommentirovala-otsutstvie-svoego-ministra-na-vstreche-diplomatov-es-v-kieve.html

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Голова МЗС Польщі Збігнев Рау прокоментував свою відсутність на зустрічі міністрів ЄС у Києві.

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Він назвав неформальну зустріч міністрів у Києві «важливою», а свою відсутність на ній прокоментував так:

На це є багато причин, зокрема і стан здоров’я. Але перш за все це пов’язано з тим, що в політиці, зокрема двосторонній політиці, між різними країнами, ми маємо період буму і спаду. Наразі, що стосується відносин між Польщею та Україною, ми входимо в період спаду, і моя відсутність є частково вираженням цього, — заявив Рау в понеділок в етері Polsat News.

На питання, чи пов’язана його відсутність у Києві з промовою Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, Рау прямо не відповів, але підкреслив, що Україна й Польща мають «абсолютно спільний стратегічний інтерес — зупинити російський імперіалізм».

Інцидент із перенесенням секторальної суперечки на міжнародний форум, ще й так, як це сталося — на засідання Генеральної Асамблеї ООН, призвів до того, що довіра нашого суспільства до нинішньої політики українського уряду щодо Польщі, м’яко кажучи, похитнулася, — вважає польський дипломат.

2 жовтня міністри закордонних справ ЄС вперше проводять зустріч поза межами нинішніх кордонів Євросоюзу — в Києві.

На зустрічі обговорили «мирний план» Володимира Зеленського, задля залучення більшої підтримки.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зустрівся з головою МЗС України Дмитром Кулебою.