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Завершили расследование крупнейшего дела Майдана - перед судом предстанет Янукович и силовики за расстрел "Небесной сотни"
Завершили расследование крупнейшего дела Майдана — перед судом предстанет Янукович и силовики за расстрел «Небесной сотни»https://racurs.ua/n187933-zavershili-rassledovanie-krupneyshego-dela-maydana-pered-sudom-predstanet-yanukovich-i-siloviki.htmlРакурс
Держбюро розслідувань завершило розслідування справи щодо розстрілу учасників Революції гідності в лютому 2014 року.
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Серед обвинувачених експрезидент Віктор Янукович і тодішні представники силового блоку. Суддя заочно обрав для фігурантів запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Їх звинувачують у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів, перевищенні службових повноважень, умисних вбивствах та закінчених замахах на вбивства, заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.
Обвинувальний акт направлено до суду.
У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи — колишні високопосадовці:
- президент України Віктор Янукович;
- міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко із заступником;
- голова СБУ Олександр Якименко з першим заступником — керівником Антитерористичного центру Володимиром Тоцьким;
- міністр оборони України Павло Лебедєв;
- начальник Головного управління — командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк;
- в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві Валерій Коряк;
- заступник начальника ГУМВС України — начальник міліції громадської безпеки;
- командир ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в м. Києві.
За даними розслідування, Янукович створив злочинну групу, куди також увійшли очільник МВС і його заступник, командувач внутрішніх військ МВС, голова СБУ із заступником, начальник ГУ МВС у Києві і заступник, командир «Беркуту» та міністр оборони.
Посадовці організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції», а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників.
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