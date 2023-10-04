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Завершили расследование крупнейшего дела Майдана - перед судом предстанет Янукович и силовики за расстрел "Небесной сотни"

Завершили расследование крупнейшего дела Майдана — перед судом предстанет Янукович и силовики за расстрел «Небесной сотни»

4 окт 2023, 12:31
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Держбюро розслідувань завершило розслідування справи щодо розстрілу учасників Революції гідності в лютому 2014 року.


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Серед обвинувачених експрезидент Віктор Янукович і тодішні представники силового блоку. Суддя заочно обрав для фігурантів запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Їх звинувачують у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів, перевищенні службових повноважень, умисних вбивствах та закінчених замахах на вбивства, заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи — колишні високопосадовці:

  • президент України Віктор Янукович;
  • міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко із заступником;
  • голова СБУ Олександр Якименко з першим заступником — керівником Антитерористичного центру Володимиром Тоцьким;
  • міністр оборони України Павло Лебедєв;
  • начальник Головного управління — командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк;
  • в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві Валерій Коряк;
  • заступник начальника ГУМВС України — начальник міліції громадської безпеки;
  • командир ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в м. Києві.

За даними розслідування, Янукович створив злочинну групу, куди також увійшли очільник МВС і його заступник, командувач внутрішніх військ МВС, голова СБУ із заступником, начальник ГУ МВС у Києві і заступник, командир «Беркуту» та міністр оборони.

Посадовці організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції», а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників.

Источник: Ракурс


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