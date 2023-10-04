Завершили расследование крупнейшего дела Майдана - перед судом предстанет Янукович и силовики за расстрел "Небесной сотни"

https://racurs.ua/n187933-zavershili-rassledovanie-krupneyshego-dela-maydana-pered-sudom-predstanet-yanukovich-i-siloviki.html

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Держбюро розслідувань завершило розслідування справи щодо розстрілу учасників Революції гідності в лютому 2014 року.

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Серед обвинувачених експрезидент Віктор Янукович і тодішні представники силового блоку. Суддя заочно обрав для фігурантів запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Їх звинувачують у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів, перевищенні службових повноважень, умисних вбивствах та закінчених замахах на вбивства, заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи — колишні високопосадовці: президент України Віктор Янукович;

міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко із заступником;

голова СБУ Олександр Якименко з першим заступником — керівником Антитерористичного центру Володимиром Тоцьким;

міністр оборони України Павло Лебедєв;

начальник Головного управління — командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк;

в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві Валерій Коряк;

заступник начальника ГУМВС України — начальник міліції громадської безпеки;

командир ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в м. Києві.

За даними розслідування, Янукович створив злочинну групу, куди також увійшли очільник МВС і його заступник, командувач внутрішніх військ МВС, голова СБУ із заступником, начальник ГУ МВС у Києві і заступник, командир «Беркуту» та міністр оборони.

Посадовці організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції», а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників.