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Ракурс
Отставленный спикер Палаты представителей США сравнил путина с Гитлером

Отставленный спикер Палаты представителей США сравнил путина с Гитлером

4 окт 2023, 13:51
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Екс-спікер Палати представників США Кевін Маккарті після своєї відставки порівняв російського диктатора володимира путіна з Адольфом Гітлером.


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Багато дій, які робить путін, дуже схожі на дії Гітлера. Але зараз ми маємо щось ще гірше, ніж те, що сталося в 1930-ті роки, — сказав Маккарті на брифінгу після голосування.

Він також зазначив, що підтримує передачу озброєнь Україні.

Це означає не надсилання їм грошей, а озброєння. Мене справді непокоїть довгострокова перспектива, — пояснив Маккарті.

Він також додав, що те, що відбувається зараз нагадує 1930-ті роки.

Нагадаємо, ініціатором першого в історії усунення спікера Палати представників США став республіканець Метт Гетц: нібито Маккарті пішов на компроміс із Джо Байденом і допоміг йому уникнути шатдауна. Також його звинувачують у домовленості з Білим домом внести законопроект про допомогу Україні.

Источник: Ракурс


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