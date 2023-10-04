Відставлений спікер Палати представників США порівняв путіна з Гітлером

https://racurs.ua/ua/n187936-vidstavlenyy-spiker-palaty-predstavnykiv-ssha-porivnyav-putina-z-gitlerom.html

Ракурс

Екс-спікер Палати представників США Кевін Маккарті після своєї відставки порівняв російського диктатора володимира путіна з Адольфом Гітлером.

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Багато дій, які робить путін, дуже схожі на дії Гітлера. Але зараз ми маємо щось ще гірше, ніж те, що сталося в 1930-ті роки, — сказав Маккарті на брифінгу після голосування.

Він також зазначив, що підтримує передачу озброєнь Україні.

I will not seek to run again for Speaker of the House. I may have lost a vote today, but I fought for what I believe in—and I believe in America. It has been an honor to serve. https://t.co/4EMpOuwtzy — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) October 3, 2023 Це означає не надсилання їм грошей, а озброєння. Мене справді непокоїть довгострокова перспектива, — пояснив Маккарті.

Він також додав, що те, що відбувається зараз нагадує 1930-ті роки.

Нагадаємо, ініціатором першого в історії усунення спікера Палати представників США став республіканець Метт Гетц: нібито Маккарті пішов на компроміс із Джо Байденом і допоміг йому уникнути шатдауна. Також його звинувачують у домовленості з Білим домом внести законопроект про допомогу Україні.