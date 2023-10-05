Лауреат Нобелевской премии по физике Ференц Краус. Фото:

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Ракурс

Угорський лауреат Нобелівської премії з фізики Ференц Краус вирішив допомогти українцям.

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Науковець вирішив пожертвувати грошову винагороду від Нобелівської премії на підтримку громадяни України, постраждалих від війни. Краус заявив, що перекаже кошти організації Science4People (Наука для людей), яку створили півтора року тому — незадовго після російського вторгнення в Україні. Ця платформа має на меті допомагати людям, які постраждали від повномасштабної війни. Саме на її рахунок він хоче переказати гроші. Про це повідомляє видання Portfolio.

Як відомо, Science4People — це міжнародна ініціатива вчених, які об'єдналися заради того, щоб допомагати підтримувати освітні проекти та інші ініціативи в охоплених війною регіонах, найперше — в Україні.

У 2023 році Нобелівська премія передбачає грошовий приз сумою близько 1 млн дол. Краус розділить Нобелівську премію разом із двома іншими вченими: П'єром Августіні та Анною Льюе.

Нагадаємо, фундація Нобеля після суспільного осуду відмовилася від рішення запросити послів країни-агресора росії, Ірану та білорусі на бенкет із нагоди вручення Нобелівської премії цьогоріч у Стокгольмі.

Джерело: Portfolio