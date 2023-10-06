Пентагон: У США есть варианты продления помощи Украине

Пентагон: США имеют варианты продления помощи Украине

https://racurs.ua/n188005-pentagon-u-ssha-est-varianty-prodleniya-pomoschi-ukraine.html

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Сполучені Штати Америки мають варіанти для фінансування військової допомоги Силам оборони Україні. Кошти з інших сфер перекидати наразі не планують.

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Про це повідомила перша заступниця міністра оборона США Кетлін Гікс в інтерв’ю для видання Bloomberg.

З її слів, Вашингтон розглядає варіанти продовження допомоги для України, навіть якщо Конгрес не схвалить останню пропозицію адміністрації президента Джо Байдена. Гікс вказала, що поки Пентагон не розглядає можливості «перепрограмування» грошей, виділених на інші сфери, а зосереджується на ухваленні нового бюджету на 2024 фінансовий рік.

Нагадаємо, Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Збройним силам України до закону про тимчасовий бюджет. Це питання розглядатимуть окремо. Також Палата представників відправила у відставку проукраїнського спікера Кевіна Маккарті. На тлі цих подій Міністерство борони США попередило Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї Україні. За даними видання Politico, у Байдена шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги для ЗСУ.