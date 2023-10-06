Активы трех российских олигархов на 17 млрд грн арестовал украинский суд

Активы трех российских олигархов на более чем на 17 млрд грн арестовал украинский суд - Фридман и Авен

https://racurs.ua/n188015-aktivy-treh-rossiyskih-oligarhov-na-17-mlrd-grn-arestoval-ukrainskiy-sud.html

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Суд заарештував українські активи російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова на понад 17 млрд грн.

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Рішення стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими вони володіли як кінцеві бенефіціари або через офшорні компанії.

В СБУ 6 жовтня повідомили, що серед заблокованих активів — фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та IT, а також заводи мінеральних вод.

Арешт цього майна не дозволить російським власникам «переписати» його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів у дохід України, — зазначають у СБУ.

На початку вересня СБУ повідомила Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110−2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

Фрідман та Авен після початку війни в Україні втекли з росії. Проте вони опинилися під санкціями США, ЄС та Велико= Британії. Самі вони заперечують, що входять до ближнього кола путіна і намагаються оскаржити санкції у суді. У березні повідомлялося, що Фрідман та Авен обговорюють продаж своїх часток в «Альфа-банку» Андрію Косогову.