Умерла украинская певица Нина Матвиенко

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Нина Матвиенко, фото: Тоня Матвиенко
Умерла украинская певица Нина Матвиенкоhttps://racurs.ua/n188067-umerla-ukrainskaya-pevica-nina-matvienko.htmlРакурс
Ніна Матвієнко, відома українська співачка та акторка, померла у віці 75 років.
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Про це сьогодні, 8 жовтня, на своїй сторінці у соціальній мережі повідомила її донька Тоня Матівієнко.
Мама померла, — зазначила вона, не розкриваючи деталей.
Через два дні, 10 жовтня, Ніні Матвієнко мало виповнитися 76 років.
Матвієнко була відома виконанням народних пісень, а також участю в телеспектаклях («Маруся Чурай», «Катерина Білокур», «Розлилися води на чотири броди»), художніх фільмах («Солом'яні дзвони», «Пропала грамота») та радіовиставах («Політ стріли», «Кларнети ніжності»).
У 1978 році вона отримала звання заслуженої артистки УРСР за великий внесок у розвиток українського мистецтва і за активну культурно-творчу діяльність, в у 1985 році — звання народної артистки УРСР. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив її званням Героя України.
Також була лауреатом Шевченківської премії 1988 року за концертно-виконавську діяльність
Брала участь у Помаранчевій революції та Революції гідності.
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