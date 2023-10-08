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Ракурс
Нина Матвиенко, фото: Тоня Матвиенко

Умерла украинская певица Нина Матвиенко

8 окт 2023, 10:59
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Ніна Матвієнко, відома українська співачка та акторка, померла у віці 75 років.


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Про це сьогодні, 8 жовтня, на своїй сторінці у соціальній мережі повідомила її донька Тоня Матівієнко.

Мама померла, — зазначила вона, не розкриваючи деталей.

Через два дні, 10 жовтня, Ніні Матвієнко мало виповнитися 76 років.

Матвієнко була відома виконанням народних пісень, а також участю в телеспектаклях («Маруся Чурай», «Катерина Білокур», «Розлилися води на чотири броди»), художніх фільмах («Солом'яні дзвони», «Пропала грамота») та радіовиставах («Політ стріли», «Кларнети ніжності»).

У 1978 році вона отримала звання заслуженої артистки УРСР за великий внесок у розвиток українського мистецтва і за активну культурно-творчу діяльність, в у 1985 році — звання народної артистки УРСР. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив її званням Героя України.

Віктор Ющенко вручає Ніні Матвієнко нагородні атрибути звання Герой України, фото: «Герої України»

Також була лауреатом Шевченківської премії 1988 року за концертно-виконавську діяльність

Брала участь у Помаранчевій революції та Революції гідності.

Ніна Матвієнко на Євромайдані, фото: Wikimedia Commons

Источник: Ракурс


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