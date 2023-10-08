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Ракурс
Швейцария нашпигована российскими агентами — медиа

Швейцария нашпигована российскими агентами — медиа

8 окт 2023, 18:56
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У Швейцарії зараз перебувають близько 80 російських шпигунів, це приблизно п’ята частина всієї їхньої кількості у Європі.


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Про це повідомляє газета Neue Zürcher Zeitung з посиланням на дані розвідки Швейцарії.

За їхньою інформацією, саме нейтралітет дав можливість росіянам так масово засилати до них своїх шпигунів. Найбільше їх у таких містах, як Женева й Берн, адже в них знаходяться багато міжнародних організацій і компаній.

Видання зауважує, що думка у владі Швейцарії кардинально відрізняється щодо питання шпигунів. Наприклад, в коментарі журналістам представник Департаменту закордонних справ заявив, що вони не вводять санкції проти дипломатів (які часто і виявляються шпигунами, — «Ракурс»), адже «канали зв’язку з росією мають бути збережені».

Паралельно член Національних зборів Фабіан Моліна прямим текстом каже, що ці агенти становлять загрозу для внутрішньої і зовнішньої безпеки Швейцарії.

Источник: Ракурс


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