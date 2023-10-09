Слишком долго — Венецианская комиссия раскритиковала временные рамки запрета пророссийских партий в Украине

https://racurs.ua/n188113-slishkom-dolgo-venecianskaya-komissiya-raskritikovala-vremennye-ramki-zapreta-prorossiyskih.html

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Венеційська комісія розкритикувала український законопроєкт, який на 10 років після завершення дії воєнного стану забороняє членам проросійських партій брати участь в управлінні державою.

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«Європейська правда» з посиланням на рішення Венеційської комісії та Бюро з демократичних інститутів і прав людини пише, ці структури визнають, що одразу після завершення воєнного стану певні обмеження можуть бути виправдані, але вважають, що такі часові рамки є занадто довгими.

Законопроєкт № 9081 передбачає обмеження в участі управлінням державою членів політичних партій, діяльність яких в Україні заборонили невдовзі після початку повномасштабної війни, на 10 років після завершення дії воєнного стану.

Венеційська комісія вважає, що такі часові рамки є занадто довгими. Разом з Бюро вона зауважує, що обмеження охоплюють велику групу осіб та покладають на них колективну відповідальність за протиправні дії партії, до якої вони належали, без розгляду кожного випадку окремо, що «суперечить принципу пропорційності і може призвести до свавільних рішень».

Автори висновку рекомендують Україні запровадити «відповідні критерії та ефективну індивідуальну оцінку», на підставі яких обмеження права обиратися будуть застосовуватися лише до найбільш небезпечних для безпеки України представників партій.

Крім того, Венеційська комісія вважає за потрібне після скасування воєнного стану скоротити до «якнайменшого терміну» час дії обмежень для проросійських партій, а ще надати особам, які підпадають під обмеження, можливість оскаржити обмеження їхніх прав і просити про судовий перегляд рішення.