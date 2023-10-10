Большинство в парламенте Грузии боится рассмотреть резолюцию о морской базе россии в Абхазии

https://racurs.ua/n188135-bolshinstvo-v-parlamente-gruzii-boitsya-rassmotret-rezoluciu-o-morskoy-baze-rossii-v-abhazii.html

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Парламентська більшість Грузії не буде навіть розглядати проект резолюції, яка б засудила план росії щодо перекидання частини кораблів ЧФ до Абхазії.

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Про це заявив перший віце-спікер від правлячої партії «Грузинська мрія».

За словами посадовця, його країна «в надскладному становищі в умовах окупації рф Абхазії та Південної Осетії» — тому ухвалювати резолюцію «було б провокацією», пише «Радіо Свобода».

Він також додав, що слова «президента» самопроголошеної Абхазії ще не означають створення там військово-морської бази. Мовляв, Москва робила аналогічні заяви 14 років тому.

Водночас низка опозиційних депутатів підготували проєкт резолюції, якою засуджують окупацію рф частини суверенної території Грузії.