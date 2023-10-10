Ракурсhttps://racurs.ua/
Большинство в парламенте Грузии боится рассмотреть резолюцию о морской базе россии в Абхазии
Большинство в парламенте Грузии боится рассмотреть резолюцию о морской базе россии в Абхазииhttps://racurs.ua/n188135-bolshinstvo-v-parlamente-gruzii-boitsya-rassmotret-rezoluciu-o-morskoy-baze-rossii-v-abhazii.htmlРакурс
Парламентська більшість Грузії не буде навіть розглядати проект резолюції, яка б засудила план росії щодо перекидання частини кораблів ЧФ до Абхазії.
.
Про це заявив перший віце-спікер від правлячої партії «Грузинська мрія».
За словами посадовця, його країна «в надскладному становищі в умовах окупації рф Абхазії та Південної Осетії» — тому ухвалювати резолюцію «було б провокацією», пише «Радіо Свобода».
Він також додав, що слова «президента» самопроголошеної Абхазії ще не означають створення там військово-морської бази. Мовляв, Москва робила аналогічні заяви 14 років тому.
Водночас низка опозиційних депутатів підготували проєкт резолюції, якою засуджують окупацію рф частини суверенної території Грузії.
росія планує створити військово-морську базу на території окупованої росіянами Абхазії.
Про це заявив лідер невизнаної республіки Аслан Бжанія в інтерв’ю російському пропагандистському виданню «Известия».
За його словами, угода між росією та окупованою частиною Грузії вже підписана, тож пункт постійного базування російського флоту на території Абхазії з’явиться найближчим часом.
росія окупувала Абхазію та Південну Осетію і визнала їхню фейкову «незалежність» у 2008 році.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...