Москва жалуется на западные санкции в отношении гражданской авиации — нечем летать

https://racurs.ua/n188188-moskva-jaluetsya-na-zapadnye-sankcii-v-otnoshenii-grajdanskoy-aviacii-nechem-letat.html

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росія звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) із заявою про порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 37 країнами, включаючи США, Велику Британію, Канаду та всі країни Євросоюзу, повідомив у середу МЗС росії.

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У Москві порушенням конвенції називають санкції, запроваджені західними країнами з початку повномасштабного вторгнення в Україну, які російське МЗС називає «неправомірними односторонніми обмежувальними заходами».

Суперечка розглядатиметься Радою ІКАО, причому, згідно з положеннями Конвенції (вона більше відома як конвенція Чикаго), всі члени ради, які є сторонами спору, не зможуть брати участь у голосуванні. У Раді наразі представлено 36 держав, включаючи не менше дев’яти згаданих російським МЗС «відповідачів».

Цей маневр може говорити про те, що Москва вважає, що країни, що залишилися (серед них є, наприклад, Китай, Саудівська Аравія, ПАР, Венесуела, Болівія, Екваторіальна Гвінея, ОАЕ і Зімбабве), поставляться до її скарги більш прихильно.

На своїй сесії восени 2022 року Асамблея ІКАО, яка об'єднує всіх її членів, засудила російську агресію проти України та пов’язані з цим порушення росією Чиказької конвенції, зокрема подвійну реєстрацію літаків (після відмови повернути їх лізингодавцям).

Ще одним нещодавнім відомим прикладом розгляду Ради ІКАО є примусова посадка літака Ryanair у Білорусі для арешту опозиційного журналіста Романа Протасевича, який летів у ньому, у травні 2021 року. На тій самій сесії 2022 року ІКАО визнало порушення конвенції білорусь.

Тим часом стало відомо, що російська авіакомпанія S7 скоротить свій осінньо-зимовий розклад польотів на 10−15% через проблеми з ремонтом двигунів, встановлених на літаках Airbus A320 та A320/А321neo, повідомляє «Комерсант».

За даними газети, зараз у простої знаходиться 21 повітряне судно S7 (20% парку), у тому числі 13 із 39 літаків сімейства neo. Як пояснили джерела газети в Мінтрансі, на цих літаках встановлені двигуни GTF американської фірми Pratt&Whitney (P&W), ремонтом яких не займаються ні у рф, ні в Ірані.

Газета зазначила, що інші російські перевізники не мають таких проблем з літаками A320/А321neo, оскільки на них встановлені французько-американські двигуни CFM Leap, які випускаються великими серіями. Так, у «Аерофлоту простоює лише один А321neo з 58 літаків сімейства.

Проте джерело видання в авіагалузі відзначило, що і ті, й інші двигуни вкрай складні в обслуговуванні. Він припустив, що пізніше авіакомпанії, які використовують двигуни Leap, також можуть зіткнутися з неможливістю їхнього обслуговування у рф.

У той же час представник фірми Willis Lease Financial Company, що спеціалізується на лізингу двигунів, Дмитро Воскресенський у розмові з газетою зазначив, що обслуговувати сучасні двигуни P&W та CFM без офіційної підтримки фактично неможливо, оскільки вони дуже залежні від програмного забезпечення, яке необхідно оновлювати.

Також Воскресенський додав, що ремонтом двигунів Leap займається лише три-чотири фірми у світі, а обслуговуванням GTF — лише сама P&W. При цьому GTF, за словами експерта, має велику кількість так званих дитячих хвороб, які можуть бути виправлені з часом.

Джерело газети, близьке до S7, заявило, що авіакомпанія має намір позбутися літаків сімейства neo і навіть збирається запросити дозвіл на вивіз як мінімум 22 бортів за кордон. У самій авіакомпанії сказали, що не подавали заявок на вивезення літаків, а від відповіді на інші питання утрималися, пише «Комерсант».

Після початку повномасштабної війни в Україні країни Заходу ввели проти Росії численні санкції, зокрема щодо авіаційної галузі. В результаті російська цивільна авіація, відрізана від світового авіаційного ринку, зіткнулася з дефіцитом іноземних комплектуючих, які доводиться закуповувати в обхід санкцій.