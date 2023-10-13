Внутренняя безопасность полиции установила бывшего офицера-разведчика, работавшего на рф

https://racurs.ua/n188269-vnutrennyaya-bezopasnost-policii-ustanovila-byvshego-oficera-razvedchika-rabotavshego-na-rf.html

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Внутрішня безпека поліції встановила колишнього офіцера-розвідника, який працював на рф

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Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення він став автором публікацій «На наших глазах закрывается проект «Ukraina», «О нравственном одичании укропатриотов», «Почему Украина никогда не победит», «Единственное спасение для украинцев — россия».

Свою підривну діяльність проти України екс-розвідник розпочав ще у 2013 році. З 2014 перебував на військовій службі.

Фігурант видавав себе за незалежного блогера та аналітика, використовував вигадане ім’я та розповсюджував російські наративи під керівництвом кураторів з кремля.

У 2015 році переїхав до росії, де продовжив протиправну діяльність.

Оперативники ДВБ спільно зі слідчими ДБР зібрали доказову базу в цій справі та оголосили колишньому розвіднику про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 111 КК України. Йому загрожує довічне позбавлення волі.