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Взрывное утро в Сочи – россияне заявляют о беспилотниках

Взрывное утро в Сочи — россияне заявляют о беспилотниках (ВИДЕО)

14 окт 2023, 08:25
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Вибуховий ранок в Сочі. Місцева влада так званої росії повідомила про роботу ППО, мовляв, вона знищила два безпілотники над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.


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У Cочі справді чули вибухи, пишуть місцеві соцмережі. Після них частково зникло світло. За словами місцевих мешканців, пролунало 5−6 вибухів.

Раніше у суботу жителі Сочі повідомили про роботу ППО, пише телеграм-канал «Обережно, новини».

У Сочі дрони. Район Мацеста. Штук п’ять-шість. Чути були хлопки біля Олімпійського парку та навіть у центрі. Приблизно о 6:55—7:10, — розповів співрозмовник телеграм-каналу.

Источник: Ракурс


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