Взрывное утро в Сочи – россияне заявляют о беспилотниках

https://racurs.ua/n188273-vzryvnoe-utro-v-sochi-rossiyane-zayavlyaut-o-bespilotnikah-video.html

Ракурс

Вибуховий ранок в Сочі. Місцева влада так званої росії повідомила про роботу ППО, мовляв, вона знищила два безпілотники над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.

.

У Cочі справді чули вибухи, пишуть місцеві соцмережі. Після них частково зникло світло. За словами місцевих мешканців, пролунало 5−6 вибухів.

Раніше у суботу жителі Сочі повідомили про роботу ППО, пише телеграм-канал «Обережно, новини».