Вибуховий ранок в Сочі - росіяни заявляють про безпілотники

https://racurs.ua/ua/n188273-vybuhovyy-ranok-v-sochi-rosiyany-zayavlyaut-pro-bezpilotnyky.html

Ракурс

Вибуховий ранок в Сочі. Місцева влада так званої росії повідомила про роботу ППО, мовляв, вона знищила два безпілотники над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.

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У Cочі справді чули вибухи, пишуть місцеві соцмережі. Після них частково зникло світло. За словами місцевих мешканців, пролунало 5−6 вибухів.

Раніше у суботу жителі Сочі повідомили про роботу ППО, пише телеграм-канал «Обережно, новини».