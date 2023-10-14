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Ракурс
Вибуховий ранок в Сочі - росіяни заявляють про безпілотники

Вибуховий ранок в Сочі — росіяни заявляють про безпілотники (ВІДЕО)

14 жов 2023, 08:25
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Вибуховий ранок в Сочі. Місцева влада так званої росії повідомила про роботу ППО, мовляв, вона знищила два безпілотники над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.


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У Cочі справді чули вибухи, пишуть місцеві соцмережі. Після них частково зникло світло. За словами місцевих мешканців, пролунало 5−6 вибухів.

Раніше у суботу жителі Сочі повідомили про роботу ППО, пише телеграм-канал «Обережно, новини».

У Сочі дрони. Район Мацеста. Штук п’ять-шість. Чути були хлопки біля Олімпійського парку та навіть у центрі. Приблизно о 6:55—7:10, — розповів співрозмовник телеграм-каналу.

Джерело: Ракурс


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