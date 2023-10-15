США направили вторую авианосную группу к берегам Израиля. Фото:

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Друга авіаносна ударна група ВМС США направиться в східне Середземномор’я, до берегів Ізраїлю.

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Таким чином Вашингтон хоче стримати будь-які ворожі акти проти Ізраїлю, а також запобігти можливим спробам подальшого розширення конфлікту після атак, скоєних бойовиками ХАМАС на Ізраїль. Також це демонструє, що Сполучені Штати підтримують ізраїльтян. Про це заявив американський міністр оборони Ллойд Остін.

Нова авіаносна група включає у себе авіаносець USS Eisenhower, крейсер з керованими ракетами USS Philippine Sea (CG-58), есмінці з керованими ракетами USS Laboon (DDG-58), USS Mason (DDG-87) і USS Gravely (DDG-107). Ці кораблі приєднаються до ударної групи авіаносця USS Gerald R Ford, яка вже перебуває ізраїльського узбережжя.

Нагадаємо, відразу після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль Сполучені Штати Америки вирішили передислокувати авіаносну ударну групу USS Gerald R Ford до Східного Середземномор’я для зміцнення своїх позицій.