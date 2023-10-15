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Мощный взрыв прогремел в Херсоне. Фото:
Мощный взрыв прогремел в Херсоне — в некоторых районах исчезли вода и светhttps://racurs.ua/n188312-moschnyy-vzryv-progremel-v-hersone-v-nekotoryh-rayonah-ischezli-voda-i-svet.htmlРакурс
Потужний вибух прогримів у Херсоні у неділю вранці, 15 жовтня.
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Це сталося близько 10.30. Після вибуху у деяких районах обласного центру зникла електрика та виникли перебої з водопостачанням. Про це керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Telegram.
За його словами, російські бомбардувальники Су-34 з різницею у 30 хвилин двома керованими авіабомбами завдали авіаудару по об'єкту критичної інфраструктури в обласному центрі.
Перед повідомленням про вибух у Херсоні Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Нагадаємо, 5 жовтня російська авіація завдала п’ять авіаударів по Бериславу Херсонської області. Було пряме влучання бомби у будівлю лікарні, внаслідок чого було вщент знищено четвертий поверх, ще один був зруйнований частково. Також ворожим вогнем були пошкоджені машини «екстренки».
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