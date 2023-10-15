Парламентские выборы и референдум проходят в Польше. Фото:

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Ракурс

Парламентські вибори у Польщі розпочалися сьогодні, 15 жовтня.

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Виборчі дільниці відкрилися о 7.00 за Києвом, а зачиняться о 21.00. Поляки обирають 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата). Прохідний бар'єр для партій — 5% голосів, для блоків — 8%.

Останні опитування показують, що консервативна партія «Право і справедливість» (ПіС) має більшу підтримку, ніж будь-яка інша партія. Однак ця підтримка недостатня, щоб отримати монобільшість. Головою цієї політсили є Ярослав Качинський, а чинний президент Анджей Дуда висуванець цієї партії. Ця полісила заявляла, що провела Польщу через пандемію та російське вторгнення в Україну. Соціологи стверджують, що ПіС отримає від 31 до 37% голосів.

Суперником партії «Право і справедливість» на виборах вважається «Громадянська коаліція», яку очолює екс-голова Європейської ради Дональд Туск. Її рейтинг складає 30%. Ця партія обіцяє покращити стосунки з Брюсселем, збільшити доходи та інвестиції в освіту й охорону здоров’я.

Також до парламенту Польщі, ймовірно, пройдуть центристський блок «Третій шлях» (11%), коаліція лівих партій та ультраправа «Конфедерація» (по 10%).

Крім того, сьогодні в Польщі відбувається й референдум. Поляки відповідають на чотири питання продаж державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, стіна на кордоні Польщі та Білорусі, допуск нелегальних іммігрантів з Близького Сходу й Африки.

Нагадаємо, у жовтні в Словаччині дострокові парламентські вибори виграла проросійська партія Smer-SD, яка отримала понад 20% голосів виборців. А її лідер вже заявив, що припинить надання військової допомоги Україні.