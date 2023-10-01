Переможець виборів у Словаччині зробив скандальну заяву про Україну

Лідер проросійської партії Smer-SD Роберт Фіцо. Фото: pap

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Дострокові парламентські вибори в Словаччині виграла проросійська партія Smer-SD, яка отримала понад 20% голосів виборців.

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Лідер цієї політичної сили Роберт Фіцо, який виступав за припинення військової допомоги Україні заявив, що його позиція не змінилася. Фіцо, який був прем'єр-міністром, повідомив, що чекає на мандат, який дозволить йому сформувати новий уряд, бо має «чіткі плани». Про це повідомило видання The Guardian.

Після перемоги на виборах Фіцо вже встиг потрапили у міжнародний скандал, зробивши заяву про Україну. За його словами, «люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна». Заявив, що політсила Smer-SD «не змінює думки щодо готовності допомогти Україні гуманітарним шляхом». Але військову допомогу його уряд не надаватиме.

Ми готові допомогти у відбудові держави. Але ви знаєте нашу думку щодо озброєння України, — заявив Фіцо.

На думку експертів, Словаччина у майбутньому може приєднатися Угорщини й підтримає уряд Віктора Орбана в тому, щоб підривати консенсус в Євросоюзі щодо підтримки України у війні з рф.

Тим часом угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який є прибічником Кремля, привітав Роберта Фіцо з перемогою його партії на виборах.

Завжди приємно працювати з патріотами. І я очікую цієї співпраці, — написав він у Twitter.

Нагадаємо, колишній радник екс-президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що в разі перемоги Трампа на президентських виборах Сполучені Штатми можуть вийти з НАТО.

Джерело: The Guardian