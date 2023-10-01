Боррель зустрівся з Умєровим. Фото: Жозеп Боррель у Twitter

https://racurs.ua/ua/n187845-borrel-anonsuvav-dovgostrokovi-bezpekovi-zobov-yazannya-ies-dlya-ukrayiny.html

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Європейський Союз готує довгострокові безпекові зобов’язання для України.

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Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, який у Києві зустрівся із новим міністром оборони Рустемом Умєровим. Про це він написав у соціальні мережі Twitter (X).

Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше… Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України, — йдеться у повідомленні.

Також він розповів, що з Умєровим вони обговорили ситуацію на фронті та підтримку ЗСУ з боку Євросоюзу. Міністр розповів дипломату про те, що українське військо зараз потребує амуніції та зброї. Піднімалося питання підготовки українських підрозділів за кордоном.

За словами Борреля, ЄС підтримуватиме український народ і в майбутньому. Вже надано військової допомоги на суму 25 млрд євро, а загальна підтримка України сягає 80 млрд євро.

І це найбільша сума, яку ми колись виділяли на таку підтримку. Ми цим пишаємось. І я запевняю міністра, що ми працюємо заради миру, але маємо підтримувати Україну з військової точки зору, — написав він.

Нагадаємо, 1 жовтня у Києві Жозеп Боррель зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умєровим. Напередодні європейський дипломат побував в Одесі.