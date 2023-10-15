Оккупанты ночью обстреляли Харьковщину и Запорожье, есть погибшие

Оккупанты ночью обстреляли Харьковщину. Фото: Олег Синюгубов

https://racurs.ua/n188310-okkupanty-nochu-obstrelyali-harkovschinu-i-zaporoje-est-pogibshie.html

Ракурс

Російська армія продовжує завдавати ударів по Харківській та Запорізькій областях.

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Зокрема, окупанти вночі 15 жовтня влучили керованою авіабомбою по приватному будинку в Ізюмському районі у Харківській області. Будинок було зруйновано, загинули 57-річний чоловік та 54-річна жінка. Ще одна жінка була госпіталізована з осколковими пораненнями. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Також росіяни завдавали ударів по населених пунктах Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів, а в місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Крім того, обстрілів зазнали ще понад 10 населених пунктів області.

Ракетний удар ворог завдав і по Запоріжжю. Обласна військова адміністрація повідомила, що вночі окупанти скерували три зенітні ракети С-300 по околицях міста. Через російський обстріл частково зруйновано інфраструктурні об'єкти, спалахнула пожежа. Жителі обласного центру повідомляли про пошкодження вікон.

Нагадаємо, російська авіація 13 жовтня поцілила авіабомбою у п’ятиповерховий будинок в Авдіївці. Частину будівлі внаслідок вибуху повністю зруйнувало, а під завалами, ймовірно опинився чоловік 1959 року народження. Дістати його тіло зараз неможливо.