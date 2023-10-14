Наслідки прильоту бомби на будинок в Авдіївці, Фото: МВС

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Російська армія продовжує нещадно обстрілювати Авдіївку в Донецькій області.

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Ворожа авіація 13 жовтня поцілила у п’ятиповерховий будинок. Частину будівлі внаслідок вибуху повністю зруйнувало. Сьогодні, 14 жовтня, евакуаційна група поліції «Білі янголи» оглянула місце прильоту. Про це Міністерство внутрішніх справ України повідомило в Facebook.

Зазначається, що під завалами, ймовірно опинився чоловік 1959 року народження. Однак зараз дістати його тіло неможливо.

Нагадаємо, 14 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що в Авдіївці залишається 1 тис. 620 людей. Через російські обстріли в місто призупинили завозити гуманітарні вантажі. Над Авдіївкою постійно кружляють БПЛА і як тільки окупанти бачать що десь збираються люди, вони завдають туди ударів.