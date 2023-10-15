Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Армия обороны Израиля перенесла начало наземной операции в Секторе Газа. Фото:

ЦАХАЛ перенес начало наземной операции в Секторе Газа — NYT

15 окт 2023, 09:50
999

Армія оборони Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на ці вихідні у Секторі Газа.


.

Причиною відтермінування вторгнення стали погодні умови. Атаку відкладено на кілька днів через хмарність, яка «ускладнила б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ». Про це пише The New York Times.

За інформацією видання, під час спецоперації, окрім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецназ. Авіація у виді літаків, вертольотів та дронів прикриватимуть сухопутні війська. Артилерія також буде задіяна, як і з суші, так і з моря.

За словами ізраїльських військових, їхня мета — розгромити угруповання ХАМАС та ліквідувати їхніх лідерів, які відповідальні за напад на Ізраїль 7 жовтня.

Нагадаємо, 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю закликала мирних жителів упродовж 24 годин евакуюватися з Сектора Газа. А 14 жовтня ЦАХАЛ заявив, що завершує підготовку до масштабної наземної операції в Секторі Газа, а атака буде спільна та скоординована з повітря, моря й суші. Тим часом ізраїльська авіація продовжувала завдавати масованих авіаударів по об'єктах бойовиків ХАМАС.

Джерело: The New York Times

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров