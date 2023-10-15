Армія оборони Ізраїлю перенесла початок наземної операції в Секторі Газа. Фото:

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Армія оборони Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на ці вихідні у Секторі Газа.

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Причиною відтермінування вторгнення стали погодні умови. Атаку відкладено на кілька днів через хмарність, яка «ускладнила б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ». Про це пише The New York Times.

За інформацією видання, під час спецоперації, окрім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецназ. Авіація у виді літаків, вертольотів та дронів прикриватимуть сухопутні війська. Артилерія також буде задіяна, як і з суші, так і з моря.

За словами ізраїльських військових, їхня мета — розгромити угруповання ХАМАС та ліквідувати їхніх лідерів, які відповідальні за напад на Ізраїль 7 жовтня.

Нагадаємо, 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю закликала мирних жителів упродовж 24 годин евакуюватися з Сектора Газа. А 14 жовтня ЦАХАЛ заявив, що завершує підготовку до масштабної наземної операції в Секторі Газа, а атака буде спільна та скоординована з повітря, моря й суші. Тим часом ізраїльська авіація продовжувала завдавати масованих авіаударів по об'єктах бойовиків ХАМАС.

Джерело: The New York Times