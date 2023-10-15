Потужний вибух прогримів у Херсоні. Фото:

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Потужний вибух прогримів у Херсоні у неділю вранці, 15 жовтня.

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Це сталося близько 10.30. Після вибуху у деяких районах обласного центру зникла електрика та виникли перебої з водопостачанням. Про це керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Telegram.

За його словами, російські бомбардувальники Су-34 з різницею у 30 хвилин двома керованими авіабомбами завдали авіаудару по об'єкту критичної інфраструктури в обласному центрі.

Перед повідомленням про вибух у Херсоні Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Нагадаємо, 5 жовтня російська авіація завдала п’ять авіаударів по Бериславу Херсонської області. Було пряме влучання бомби у будівлю лікарні, внаслідок чого було вщент знищено четвертий поверх, ще один був зруйнований частково. Також ворожим вогнем були пошкоджені машини «екстренки».