Ночная атака рф - террористы атаковали Украину "Искандерами", Х-59 и "шахедами"

https://racurs.ua/n188335-nochnaya-ataka-rf-terroristy-atakovali-ukrainu-iskanderami-h-59-i-shahedami.html

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У ніч проти 16 жовтня російська федерація вдарила по Україні керованими авіаційними ракетами Х-59, балістичними ракетами «Іскандер-М» та «шахедами».

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Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та БпЛА: постраждало троє людей, серед них — десятирічна дитина, повідомили в ОВА.

Область атакували ракетами та БпЛА. Звуки вибухів чули в Миргородському районі.

На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждало троє людей, серед них десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає. Про це повідомив голова ОВА Пронін. Також цієї ночі агресор атакував Дніпропетровську область ракетами. Одну збили військові з ПвК «Схід». Інша поцілила по території Дніпровського району. На щастя, загиблих немає.

В ОВА кажуть, що також окупанти п’ять разів били по Нікопольському району з важкої артилерії та «Градів». У Нікополі снаряди пошкодили два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійну будівлю, транспортний об'єкт, сквер, кілька будинків і зупинка. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин.

У Марганецькій громаді пошкоджені два будинки, релігійний об'єкт та електромережі.

Вибухи вночі чули й на Хмельниччині. Росіяни запустили по регіону «шахеди».